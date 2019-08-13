ميرنا وليد - بيروت - "أسود" هو آخر أعمال الممثلة ​داليدا خليل​ الذي عرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي وحقق نجاحاً ملحوظاً، وكانت من بين المشاركات في المصالحة التي حصلت بين الممثلات اللبنانيات بعد هذا الموسم، بسبب اللغط الذي حصل بينهنّ، فماذا برأيها كان سبب هذا اللغط أو سوء التفاهم؟ وكيف ردت حين طلبنا منها نصيحة توجهها لزميلاتها.

وفي ما خصّ حياتها الخاصة، ما هي مواصفات شريك حياتها؟ وهل تقبل أن تترك المجال الفني وتعتزل من اجله في حال طلب منها هو ذلك؟ وماذا عن جديدها؟ أسئلة تجدون الإجابة عليها في المقابلة المرفقة التي أجريناها معها.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-داليدا خليل لا تحب أن تقدم نصائح لزميلاتها..وهل تعتزل لأجل حبيبها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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