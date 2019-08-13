شاهد .. صورة نادرة من حفل زفاف نشوى مصطفى بحضور عددا من النجوم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة نادرة من حفل زفافها . وظهرت في الصورة برفقة زوجها وعددا من نجوم الفن .. ووجهت نشوى سؤالا إلى جمهورها لمن يتمكن من التعرف على الفنانين الموجودين بالصورة . وكتبت : ” اللي هيقول أسامي الزملاء الموجودين في صورة فرحي يبقى شطور ” . Advertisements وظهر في الصورة كلا من أحمد السقا ورامز جلال وسامح الصريطي ووفاء سالم وسناء يونس ومنال سلامة وسلمى غريب ودينا عبد الله والفنانة الراحلة نادية فهمي . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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