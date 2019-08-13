مظاهرة جماهيرية لمشاهدة “ولاد رزق 2”

متابعة بتجــــــــــرد: مظاهرة كبيرة قام بها جمهور فيلم “ولاد رزق 2″، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد عز، وذلك أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى أمام سينما “التحرير” بمنطقة الدقي في القاهرة.

سبب المظاهرة أن دار السينما تلك تنهي حفلاتها في الواحدة صباحا، إلا أن تظاهر الجمهور أمام السينما وحرصهم على دخول الفيلم، أجبر إدارة السينما على فتح حفلة جديدة، بدأت الساعد الـ4 صباحا.

واستطاع فيلم “ولاد رزق 2” من تحقيق إيرادات تصل إلى 8 ملايين و400 ألف جنيه مصري، وذلك في اليوم الأول لعرض العمل خلال عيد الأضحى المبارك، وبذلك يكون قد حقق الإيراد الأعلى بين الأفلام المعروضة في أول أيام العيد.

يذكر أن فيلم “ولاد رزق 2” يشارك في بطولته إلى جوار أحمد عز كل من الفنانين، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، نسرين أمين، ومنى ممدوح، وظهر في العمل عدد كبير من النجوم كضيوف شرف من أبرزهم، أصالة وخالد الصاوي وماجد المصري وآخرين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج طارق العريان.