حلا شيحا تدخل الدراما الخليجية

متابعة بتجــــــــــرد: تتواجد حاليا النجمة حلا شيحة في كندا، حيث تقضي إجازتها الصيفية هناك برفقة أبنائها، وقررت حلا ايقاف نشاطها الفني حتى بعد عودتها، التي ستكون مع بدء العام الدراسي الجديد، على أن تستأنف مزاولة نشاطها بعد ذلك.
وأشارت مصادر مقربة من حلا شيحة، أنه عُرض عليها مؤخرًا المشاركة في أحد الأعمال الخليجية، وهو مسلسل درامي إماراتي خليجي. وأضافت المصادر أن حلا أعطت موافقة مبدئية على خوض التجربة، التي ستجسد خلالها شخصية فتاة مصرية تجمعها الظروف بأبطال العمل خلال أحداثه.
يذكر أن حلا شيحة كان لها مشاركة في مسلسل “زلزال” شكلت بمثابة عودة لها إلى الساحة الفنية بعد اعتزال دام لأكثر من 16 عامًا.
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