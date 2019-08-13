شكرا لقرائتكم خبر عن "الكنز 2" ينقذ محمد سعد من السقوط السينمائى الأخير .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبدو أن الجزء الثانى من فيلم "الكنز"، الذى يعرض حاليا بدور العرض للمخرج شريف عرفة جاء منقذا للنجم محمد سعد من الإفلاس السينمائى، خاصة بعدما صدم جمهوره الفترة الماضية بفيلمه "محمد حسين" الذى فشل فشلا ذريعاً فى دور العرض، ولم يحقق اى ايرادات كالتى اعتاد بطل الفيلم محمد سعد على تحقيقها،

وخلال الجزء الأول من فيلم "الكنز"، الذى عرض عام 2017، خرج الجميع من قاعات السينما، يضربون الكفوف تصفيقاً لمحمد سعد عن دوره المميز "بشر الكتاتنى" الذى قدمه مع المخرج شريف عرفة، الذى أعاد اكتشاف نجومية سعد مرة أخرى خلال أحداث الفيلم، الذى حقق وقتها 25 مليون جنيه، فلا شك أن محمد سعد موهبة فنية رائعة تتسم بتجسد جميع الشخصيات ولديه مخزون كبير من الفن الذى لم يقدمه حتى الأن، ولهذا ينتظر جمهور محمد سعد أن يعيد النظر فى أفلامه السينمائية المقبلة، كى يعيد مكانته الطبيعية بين نجوم شباك التذاكر .

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"الكنز 2" من إخراج وقصة سينمائية شريف عرفة، وقام بكتابة السيناريو والحوار عبد الرحيم كمال، ويضم عددا ضخما من النجوم فى مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، روبى، أمينة خليل، سوسن بدر، هانى عادل، أحمد مالك، هيثم أحمد زكى، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، سارة عبد الرحمن، عبد العزيز مخيون، نهى عابدين ومحيى إسماعيل.