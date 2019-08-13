شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عيد : خالد جلال يمنح الممثل طاقة إيجابية وتعلمت منه الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة مروة عيد في مسرحية " سينما مصر" مع المخرج خالد جلال وتقدم عدد من الشخصيات داخل العرض المسرحي منها شخصية الفنانة شادية في فيلم " معبودة الجماهير " وشخصية الفنانة سعاد حسني في فيلم " شفيقة ومتولي " وشخصيات أخري كثيرة لنجمات الزمن الجميل .



الفنانة مروة عيد في شخصية متعددة في سينما مصر

مروة عيد قالت لليوم السابع : من صغرى وأنا أتمنى الالتحاق بورشة المخرج خالد جلال بمركز الإبداع الفنى وكنت أشاهد عروضه منذ كان عمرى 18 سنة فأنا أحب عروضه والتحقت بمعهد الفنون المسرحية وقدمت تجارب فى مسرح الدولة وحصلت على جوائز لكن كان حلمى دائما الالتحاق بهذا المكان فهو مكان مميز وبه طاقة إيجابية وأنا دائما أحب أن أكون فى أى مكان ناجح .



مروة عيد وتكريمها في الخليج 365

وأضافت مروة : بعد حصولى على جائزة أفضل ممثلة في إحدي المهرجانات المسرحية قابلت الأستاذ خالد جلال وطلبت منه الالتحاق باستديو مركز الابداع الفني وبالفعل تحقق حلمى وبرغم حصولى على الجائزة لكنى لم أكن مكتفية وتعلمت الكثير من وجودى معه.

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مروة عيد في شخصية شادية في فيلم معبودة الجماهير



مروة عيد في شخصية سعاد حسني في شفيقة ومتولي

"سينما مصر" هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفنى والتابع لصندوق التنمية الثقافية، بقيادة د. فتحى عبد الوهاب، يستحضر فيه المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبار النجوم، ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة فى التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الأداء.