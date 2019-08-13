بالصور- ايلي صعب يجمع ماريتا الحلاني وكيت ميدلتون

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Aug 13, 2019
كثيراً ما تقع الفنانات في دائرة المقارنة بسبب ارتدائهن أزياءً سبق وارتدتها فنانات أخريات، تم اختيارها من نفس المصمم.
هذا ما حصل مع الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون، حيث استطاع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب أن يجمعهما بمناسبتين مختلفتين وذلك بعد إختيارهما زياً من أجمل ازياء المصمم اللبناني.
ففي الحدث الرياضي لسباق رويال أسكوت للفروسية الذي أقيم منذ أسابيع، أطلت “ميدلتون” في فستان باللون الأزرق، مصنوع من قماش التول، وياقته مزينة بشريطة.
أيضاً لفتنا اختيار الفنانة ماريتا الحلاني للثوب نفسه مع تعديلات طفيفة وذلك خلال اطلالتها في الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل “بردانة أنا” الذي سيعرض مع بداية الموسم الدرامي عبر شاشة MTV.
وبعد انتشار الصور بدأ الجمهور وعشاق الموضة بالتساؤل حول من بدا عليها الفستان أجمل.فما رايكم؟
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