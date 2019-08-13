شكرا لقرائتكم السودان.. مواصلة المباحثات حتى التوصل إلى صيغة اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الجبهة الثورية السودانية، الاتفاق في القاهرة على الأساسيات مع قوى إعلان الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري. وأكدت مصر مواصلة اتصالاتها مع الأطراف في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم، من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني

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