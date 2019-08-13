صراع الإيرادات بين "ولاد رزق" و"الفيل الأزرق" و"كنز" محمد رمضان

بدأ صراع النجوم على شباك التذاكر من بداية وقفة عيد الأضحى التي شهدت منافسة قوية من نوعها، إذ تصدّر فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز الإيرادات، بمبلغ 4.098.172 جنيها، من إجمالي إيرادات جميع الأفلام التي بلغت 6.281.869 جنيها.

والفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف منهم الفنانة أصالة، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ومن إنتاج "سينرجي".

تدور قصة الفيلم حول 4 أشقاء أشقياء، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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جاء في المركز الثاني فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبدالعزيز في المركز الثاني بإيرادات بلغت 1.806.049 جنيها، بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز.

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وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 يوليو الماضي في جميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه في نفس الوقت بدور العرض في السعودية والإمارات وسوريا، على أن يطرح في لبنان والأردن وتونس ابتداءً من اليوم أول أيام عيد الأضحى.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجي فيلمز".

واحتل فيلم "الكنز 2" للنجم محمد رمضان، المركز الثالث في شباك تذاكر السينما، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك السبت 11 أغسطس، وهو أول أيام عرضه بالسينمات، بإيرادات ضعيفة بلغت 212.904 جنيها.

"الكنز 2" من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شريف عرفة، ويشارك في البطولة مع محمد رمضان كل من محمد سعد وروبي وأحمد رزق وهاني عادل وهيثم أحمد زكي وأمينة خليل.

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