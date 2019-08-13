شكران مرتجى تؤكد أنها فكّرت في الانتحار بسبب مرورها بظروف نفسية صعبة

قالت الفنانة السورية شكران مرتجى إنها تتمنى الموت دائمًا لأنها تريد الذهاب لكل أحبابها الذين رحلوا، فضلاً عن أن الآخرة لا يوجد بها شر.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "دائمًا أتمنى الموت لأن الله أرحم الراحمين ولأني بلتقي بكل الناس الحلوين فوق هناك وفوق ما في شر".

وعن سؤالها حول شعور الناس التي تحبها بعد موتها، قالت: "بعد كام يوم من موتي راح ينسوا"، مؤكدةً أن والدتها ووطنها سوريا وفلسطين هم من يستحقون أن تموت من أجلهم.

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وصرّحت بأنها سبق وأن فكرت في الانتحار من قبل بسبب مرورها بظروف نفسية صعبة، مشيرة إلى أن نفسيتها حاليًا أفضل من تلك الفترة الصعبة التي مرت عليها.

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وسبق وأن أبدت الفنّانة شكران مرتجى رأيها في موضوع التنمر، الموجّهِ لعددٍ من نجوم الفن بينهم النجمة اللبنانية إليسا.

وجاء في رسالة الفنانة مرتجى: "لا تغار مني، لا تطمع بشغلي، ومكانتي، تعبت وهلكت لوصلت، وياما ما نمت، وبكيت وسهرت، لا تسرقلي حلمي".

وأضافت مرتجى: "لا تشتمني ولا تصادر رأيي، مو إذا اختلفت معك، أنا عدوتك وإنت عدوي، مو ضروري كون صديقتك، بس كمان مو ضروري كون عدوتك، انتقدني، بس لا تشتمني، اكرهني لا تابعني، اختلف عني لا تخانقني، أنا حُرّة لا تخنقني، لا تقتلني بحرفك، وتخليه سكين يدبحني، لا تحكي معي بس لا تحكي عليي".

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