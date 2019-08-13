نادين نسيب نجيم تستعد لحفل زفاف صديقتها نتالي نصر الله بارتداء مايوه أسود

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في الاستعداد لحفل زفاف صديقتها نتالي نصر الله، والتي ستدخل القفص الذهبي خلال أيام قليلة.

وارتدت نادين نسيب نجيم، مايوة أسود ارتدته جميع صديقات العروس طبع عليه اسم العروس في الحفل الذي جمعهم بجزيرة ميكونوس.

يذكر أن نادين نسيب نجيم، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "خمسة ونص"، والذي قامت ببطولته إلى جانب الفنان السوري قصي خولي، والفنان معتصم النهار، والمسلسل من إخراج فيليب أسمر، وتأليف إيمان سعيد.

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تتناول أحداث المسلسل قصة حب غير مألوفة بين حبيبين غمار الغانم "قصي خولي"، والدكتورة بيان نجم الدين "نادين نجيم"، تحاول فيها المرأة ترويض حبيب يشتهي مجد المال ويعاني من الحقد وصراعات على السلطة، وبقدرة بيان على لعب دور نافذ في حياته تبدأ قصة الحب عن طريق صورة من الصحافة ومن ثم تكشف خداعه لها، وتبدأ في الهروب من سطوته وظلمه لتعيش قصة حب مع البودي جارد جاد "معتصم النهار"، ولكن نهاية العمل كانت محزنة وصادمة لجمهورها بعد قتل بيان عن طريق قطع فرامل سيارتها.

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