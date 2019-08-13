شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أغنية "س من الناس" لمصطفى قمر تحقق نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية " س من الناس " للمطرب مصطفى قمر نصف مليون مشاهده منذ طرحها على "يوتيوب" فى 2 أغسطس الماضى ، ضمن أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "ضحكت ليا، وهى من كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما.

ومن بين أغانى الألبوم الجديد " : "س من الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما ، "معجب" كلمات أسامة مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويتضمن الألبوم أيضا أغنية "حبيبك اللي تحبه " كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما،"نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل،وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني،وألحان شريف بدر وتوزيع احمد ابراهيم،"ناوي" كلمات محمد عاطف ،وألحان محمد يحيي، وتوزيع احمد ابراهيم.

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كما يضم الألبوم أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحي محمد علي،والحان محمد النادي،وتوزيع عادل حقي،"نفس الإحساس" كلمات حماده السيد،والحان مديح ،وتوزيع طارق حسيب،"نستني خلاص" كلمات محمد الجزار،وألحان جوليو،وتوزيع طارق حسيب،"باب موارب" كلمات اسامه مصطفي،وألحان سامح كريم ،وتوزيع زووم،"سلمي" كلمات حسن عطية،وألحان تامرعلي،وتوزيع وسام عبد المنعم.