نبيل الحلفاوي يكشف عن مشهد يثبت عبقرية نجيب الريحاني

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الخصي بموقع "إنستجرام" تغريدة يرد بها على أحد متابعيه، حول رأيه في فيلم "لعبة الست" للفنان نجيب الريحاني.
وكتب الحلفاوي: "أهو ده فيه مشهد بيؤكد تفرد نجيب الريحاني كممثل، المشهد اللي بيقطم فيه فاتينتسا وبيرميلها الشيك في آخره أو بيقطعه مش فاكر، المشهد ده مبتذل ومكرر وساذج وميلو درامي ويوقع أي ممثل، إلا الريحاني أداه بسلاسة وببساطة وبطريقة ما استطاع أن يتخطاه وينجو منه وبه.
فيلم لعبة الست من بطولة نجيب الريحاني وتحية كاريوكا وماري منيب وعبدالفتاح القصري من إخراج ولى الدين سامح
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