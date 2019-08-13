صور| ستيفانى صليبا تخضع لجلسة تصوير جديدة في لوس أنجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر: نشرت الفنانة اللبنانية ستيفانى صليبا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ستيفانى، في الصور بإطلالة كلاسيكية أثناء تواجدها في لوس أنجلوس الأمريكية. يُذكر أن ستيفاني شاركت الفنان هاني سلامة بطولة مسلسله "فوق السحاب" الذي عرض في رمضان 2018.

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