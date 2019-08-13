بالصور| رحمة حسن توقد الشموع في كنيسة "القلب المقدس" بفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من زيارتها لكنيسة القلب المقدس بفرنسا.

وظهرت رحمة في الصورة وهي توقد الشموع في الكنيسة، وذلك خلال زيارتها الحالية لفرنسا.

وتعد كنيسة الساكري كور ( القلب المقدس) ، من أشهر الكنائس بباريس بعد كنيسة نوتردام، وتقع على تلة في باريس اسمها تلة مونمارتر في الدائرة الثامنة عشر في حي كلينكور.

وكان آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار"، الذي حاز على نسبة مشاهدة ‏جماهيرية عالية، وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات اَيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج اَيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسري.‏