تراند اليوم : فنانة مصرية مسلمة تثير جدلا ضخما بعد ظهورها تمارس الطقوس المسيحية داخل كنيسة...

فتحت فنانة مصرية بابا لا ينتهي من الجدل بهد ظهورها في إحدى الكنائس وقيامها بإيقاد الشموع.

و ظهرت الفنانة رحمة حسن داخل كنيسة "القلب المقدس" بفرنسا وبجانبها عددا من الشموع .. حيث تقوم بإيقادها .

وتساءل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سر قيام "رحمة" بهذا الأمر وبخاصة أنه من المعروف أن ديانتها مسلمة.

وتعد كنيسة الساكري كور ( القلب المقدس) ، من أشهر الكنائس بباريس بعد

كنيسة نوتردام، وتقع على تلة في باريس اسمها تلة مونمارتر في الدائرة

الثامنة عشر في حي كلينكور.

