فن ومشاهير

تراند اليوم : فنان شهير يصدم الجميع ويعلن انحيازه لأحمد عز في أزمته ضد زينة...

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أعلن فنان مصري شهير عن انحيازه لزميله الفنان أحمد عز بعد تعرضه لعلقة ساخنة من شقيقة الفنانة زينة.

ونشر الفنان  " أحمد فلوكس" صورة تجمعه بـ"عز" وعلق قائلا: "حق الله، الراجل ده أنا
اشتغلت معاه، جدع في حاله ومركز في شغله بس ومحترم ومعندوش حاجة فعلا غير إنه يشتغل وينجح، ربنا معاه ويصلحله الحال".

وكانت مشاجرة كبرى اندلعت بين الفنانة زينة وشقيقتها مع الفنان أحمد عز بالساحل الشمالي.

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