كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 06:51 صباحاً - كشفت الفنانة السورية شكران مرتجى عن أنها لا تهاب الموت بل تتمناه بشكل دائم بل وانها فكرت بالانتحار في وقت سابق.
وبررت شكران مرتجى كلامها بالقول : “دائماً أتمنى الموت لأن الله أرحم الراحمين لأن البابا هونيك ولأن بلتقي بكل الناس الحلوين فوق ولأن فوق ما في شر”.
وحول الحزن الذي سيعتريّ محبيها بعد رحيلها أشارت إلى أن الناس ستنسى بعد يومين من موتها ، لافتة إلى أن والدتها ووطنها سوريا وبلدها الأم فلسطين هم من يستحقون أن تموت من أجلهم .
وصرحت لأول مرة بأنها فكرت بالانتحار في فترة سابقة بسبب مرورها بظروف نفسية صعبة ، مؤكدة أنها الآن بحالٍ أفضل بكثير وتجاوزت الموضوع .
كانت هذه تفاصيل خبر شكران مرتجى في تصريح صادم: “دائما اتمنى الموت لنفسي”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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