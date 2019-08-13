صورة رجل امن سعودي يحمل حاج مسن تجتاح مواقع التواصل.. الانسانية ومعنى الرحمة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 06:51 صباحاً - تحولت صورة لرجل أمن سعودى يحمل حاجاً أسيويا تائها فى الحج العام الحالى إلى حديث السوشيال ميديا، لتظهر مدى الرحمة و الجهود التى تبدلها المملكة العربية السعودية فى تسيير الحج على العجائز وكبار السن.

وثق المصور الفوتغرافى سعود المسيهيج، تلك الصورة الرائعة بكاميراته، والتى تناقلتها وسائل الإعلام والسوشيال ميديا على نطاق واسع.

وذكرت جريدة السبق الإلكترونية السعودية، أن تلك الصورة التقطت فى يوم عرفة، حيث فقد حاجاً آسيويا امتاعه ، وساعده رجل أمن سعودى حتى قام بحملة ، وكل ما قمت به سجلت ذلك المشهد الرائع الذى تعكس التعامل الإنسانى لرجال الأمن مع الحجيج.

وأضاف سعود، أننى مهتم بالصور العسكرية ولى الكثير من الصور فى ذلك المجال، ولكن تلك الصورة التى حملت معانى الأخلاق والتعامل الراقى جذبت الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، مشيرا أنه قد تلقى اتصالات من إمارة مكة المكرمة بفوز تلك الصورة بجائزة مكة العام الحالى.