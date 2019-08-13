أمينة وشيراز تحييان حفلا غنائيا اليوم فى ثالث أيام عيد الأضحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة الشعبية أمينة حفلا غنائيا ويشاركها فى الحفل المطربة الشابة شيراز، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ثالث أيام عيد الأضحى على كورنيش المنيل.
وتقدم أمينة مجموعة من أشهر أغانيها منها، الحنطور، سيدي، سيدى، فى شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانة، صاحبتى، وتقدم شيراز الأغاني: عدت سنين، ليل ياليل، وماعندكش فكرة وغيرها.
يشار إلى أن أمينة طرحت مؤخرًا أغنية "السهرة ولعانة"، وهي واحدة من الأغاني التي قدمتها في ألبومها الأخير"اللي راحوا"، باللهجة الخليجية البيضاء، كنوع موسيقي جديد تقدمه أمينة في الفترة الأخيرة، الأغنية كتب كلماتها ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي.
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