شكرا لقرائتكم خبر عن زيزى عادل تحيى حفلا غنائيا 29 أغسطس ضمن مهرجان محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة زيزى عادل، حفلا غنائيا يوم الخميس 29 أغسطس بمهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يقام فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان. وزيزى تقديم مجموعة متنوعة من أغنياتها الجديدة والقديمة خلال حفلاتها منها، "حلم ولا علم"، "متشغلش بالك"، "وعد عليا"، "ماتيجى ننسى"، "كل اللى حلمتو"، "حب مش محسوب عليا"، "عارف أنا جايه ليه"، "واحدة طيبة". Advertisements يذكر أن آخر أعمال زيزى عادل أغنية "عالله تتهور" من كلمات وألحان زيزى عادل، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهى الأغنية التى تأتى بعدما طرحت آخر أغانيها "الرجالة" التى حققت نجاحاً كبيراً أثناء طرحها فى وقت سابق من العام الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيزى عادل تحيى حفلا غنائيا 29 أغسطس ضمن مهرجان محكى القلعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.