هند صبري تكشف عن جلسة تصوير بعدسة نيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير من كواليس فيلم "الفيل الأزرق2". وكتبت هند صبري في تعليقها على الصور: "لوليا، الصور من تصوير الرائعة نيللي كريم". وعلقت نيللي كريم على الصور، قائلة: "رائع". فيلم "الفيل الأزرق2" من بطولة كريم عبد العزير ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، كما سيظهر بعض من أبطال الجزء ‏الأول ‏ضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎.‎

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