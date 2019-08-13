محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
طرحت المطربة أغنية "مبقاش سر"من ألبومها الجديد "فى قربك"، عبر تطبيق ديزر.
والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات: تامرغنيم ، رباعي وتري، ومهندس صوت محمد إسماعيل، ميكس فهد.
وطرحت الفنانة أصالة مؤخرا أغنيتها "نكتة بايخة"، والتى حققت أكثر مليوني مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب في 7 أغسطس الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تطرح "مبقاش سر" ثاني أغنيات ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.