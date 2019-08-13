أصالة تطرح "مبقاش سر" ثاني أغنيات ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طرحت المطربة أغنية "مبقاش سر"من ألبومها الجديد "فى قربك"، عبر تطبيق ديزر.

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات: تامرغنيم ، رباعي وتري، ومهندس صوت محمد إسماعيل، ميكس فهد.

وطرحت الفنانة أصالة مؤخرا أغنيتها "نكتة بايخة"، والتى حققت أكثر مليوني مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب في 7 أغسطس الجارى.