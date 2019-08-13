نهال عنبر تنشر صورة من عيد ميلاد ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة من حفل عيد ميلاد ابنها المخرج حسام الحسيني وكتبت نهال عنبر في تعليقها على الصورة: "عيد ميلاد سعيد يا حسام يا ابني الغالي". Advertisements وكانت نهال عنبر، عايدت حسام بصورة على إنستجرام، علقت عليها: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل وأحن وأرجل ابن، ربنا يحقق لك كل اللي تتمناه، ابن بار بوالديه، بجد ربنا يحميك يا حتة من قلبي". يُذكر أن المخرج والفنان حسام الحسيني نجل الفنانة نهال عنبر والعازف مجدي الحسيني.

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