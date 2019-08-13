بـ"بيجامة العيد".. ناهد السباعي تنشر صورًا مع أسرتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور لها برفقة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وشقيقتها رشا مرشدي.
وظهرت ناهد ووالدتها وشقيقتها وهن يرتدين بيجامة العيد، أثناء جلوسهن على السرير، وعلقت ناه د على الصور: "پيچامة العيد الجديدة، كل سنة وإنتم طيبين، عيدالأضحى".
يذكر أن ناهد السباعي انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسها "مملكة إبليس"، إلى جانب رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.
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