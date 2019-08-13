بعد أزمته مع نجل محسن جابر.. محمد رمضان: "دعهم يتحدثون لأطول فترة ممكنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جديدة له.

وعلق رمضان على الصورة التي ظهر فيها عاريا من أعلى: "دعهم يتحدثون لأطول فترة ممكنة".

وتأتي هذه الصورة كأول ظهور لرمضان بعد أزمته مع نجل المنتج محسن جابر، حيث تقدم محمد محسن جابر، بشكوى لنقابة المهن الموسيقية يطالب فيها بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء لوجود التزامات تعاقدية بينهما، تتضمن عدم إقامة حفل إلا من خلال شركة محسن جابر، وهو ما أخل به رمضان. بعد تعاقده مع شركة روتانا لتنظيم حفله المقبل بالساحل الشمالي.

يُذكر أن محمد رمضان يشارك في موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلم "الكنز" من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.