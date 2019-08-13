وفاة كريم مدحت حفيد الموسيقار سيد مكاوى.. والعزاء الأحد بمسجد عمر مكرم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ ساعات كريم مدحت إسماعيل حفيد الموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوى، نجل ابنته السفيرة إيناس سيد مكاوى، من زوجها مدحت منير إسماعيل. ونعت أميرة ابنة الموسيقار سيد مكاوى نجل شقيقتها إيناس كريم مدحت منير، وكتبت أميرة سيد مكاوى عبر صفحتها على موقع فيس بوك: سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبه جده، كريم مدحت منير ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده، العزاء يوم الأحد في مسجد عمر مكرم، ادعوله تكرمًا ، وإنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements وتعمل السفيرة إيناس مكاوي مستشار أول إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية وابنة الملحن الكبير سيد مكاوي. وكان لإيناس مكاوى دور ريادى في تدشين أول قمة للمرأة العربية في القاهرة.

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