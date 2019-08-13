كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 02:48 صباحاً - نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة قديمة لها تعود إلى العام 2000 وذلك عبر حسابها على انستغرام.
ولفتت الأنظار بالتغير الذي طرأ على شكلها وبالفرق بين مظهرها القديم والحالي. إلا أن أكثر ما أثار الاهتمام هو ما كشفته عن عمرها الحقيقي.
وجاء في تعليقها على الصورة: “صورتي بتاريخ 17 يناير 2000 يعني قبل 19 عاماً تصوير ويام ب استيديو الصباح”.
وأضافت: “اللي أعرفه إني كنت بأواخر العشرينات. الشاطر يحسبها أنا مواليد 1977. وأنا سعيدة بكل يوم من عمري. سويت أشياء وتعبت ودرست وكنت أشتغل وأدرس مع إني ماكنت محتاجه مادياً بس اهو كان إحساس بالذات واستغلال للوقت”.
وختمت: “في فيلسوف قال الوقت هو أرخص وأغلى الأشياء. رخيص لأنك ما اتحس فيه وغالي لأن ماعندك قدرة على إرجاعه”.
كانت هذه تفاصيل خبر اعلامية كويتية تكشف عن صورة لها من 19 عاما.. من هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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