سما المصري بالمايوه في العيد: “جاتنا نيلا”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 02:48 صباحاً - لا تتوقف الفنانة سما المصري عن إثارة الجدل، وخاصة عبر الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
سما المصري نشرت مجموعة صور جديدة ظهرت فيها بالمايوه، وعلقت قائلة: “جاتنا نيلا….لا عيدنا وخرجنا مع اللي خرجوا ولا نمنا مع اللي ناموا….وكل مااقول لحد فين العيديه يقولي دا عيد اللحمه قال يعني العيد الصغير كان حد عبرني واداني عيديه.”
وتابعت سما المصري قائلة: “نديها وقفه صلاح باه بلا عيد ولا تين شوكي”.
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