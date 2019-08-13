شاهد… نادين نسيب نجيم مع ابنها جوفاني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 02:48 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنها جوفاني وذلك عبر حسابها على انستغرام. علقت نادين نسيب نجيم على الصورة قائلة: “يؤبرني الله يحميك حبيبي جوفاني”. يذكر ان هذه المرة التي تظهر فيها نادين ملامح طفلها بشكل واضح رغم رفضها في السابق لذلك. نادين نسيب نجيم متزوجة من المهندس هادي الاسمر الذي رزقت منه بولدين هما هافن عام 2013 وجيوفاني عام 2014.

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