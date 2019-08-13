شاهد.. كاظم الساهر يحتضن معجبة اقتحمت المسرح حاملة العلم العراقي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 02:48 صباحاً - اقتحمت إحدى المعجبات حاملة العلم العراقي المسرح لحتضن الفنان كاظم الساهر، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا في إسطنبول بمناسبة عيد الأضحى.
وبحسب الفيديو المتداول اقتحمت الفتاة التي كانت تجلس في مقدمة الجمهور، وهي تحمل العلم العراقي، المسرح عندما بدأ الساهر بأغنية ”سلام عليك“ والتي تعد بمثابة النشيد الوطني الثاني للعراق.
واستقبل الساهر ”المعجبة“ واحتضنها، أكثر من مرة، ثم أخذ منها العلم العراقي ليعطيه إلى الفرقة الموسيقية المصاحبة له.
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