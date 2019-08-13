ريم البارودي تحتفل بالعيد مع سالي عبد السلام في دار للأيتام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت كل من الفنانة المصرية ريم البارودى والاعلامية سالي عبد السلام بصحبة هاني الشيخ مدير عام شركة تارتينو على الاحتفال بالعيد، بعمل زيارة لدار ايتام لرسم السعادة والبهجة على وجة الأطفال.

سالي نشرت مجموعة صور جمعتها بريم من دار الأيتام، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “ريم البارودى جت معايا وبقالها فترة بتقولى عايزة اجى وازورهم وجابت لهم حاجات حلوة اوى والله”.

وأضافت: “هانى الشيخ جابلهم الحلويات و عملنا حفلة واسامة صورهم كلهم وبيشوفوا صورهم عندى على الانستجرام وفيس بوك و بيفرحوا بكل الحلوة وجبر خاطر منكم اخواتى وبناتى وحبايبى دول ..انا بحبكم بجد بحكبكم واحد واحد والله”

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وتابعت: “انتوا عيدى ربى يسعد قلوبكم شكراً ماما سعاد على تربيتك ليهم فى دار ايتام جمعية مصر.. بالله عليكم فرحوهم و روحوا اى دار جمبكم و اى دار او اى مكان فيه خير انا مستعدة اروحه وعلى راسى”.

ومن جانبها كتبت ريم: ” بجد بشكرك من قلبي حبيبتي @sallyabdalsalam ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويراضيكي مبسوطه اني شفتك في يوم حلو زي قلبك ربنا يباركلك @hany.elshiekh”.

وتابعت: “دار أيتام جمعيه مصر ربي يسعدكم ويفرح قلوبكم ياحبايبي يارب كل سنه واحنا دايما طيبن وبصحه ورضا وراحه بال وخيررررر #اللهم_بارك #اللهم _قوه”.