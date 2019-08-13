إرجاء فيلم تامر حسني إلى إجازة نصف العام

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""الخليج 365"" من بيروت: أرجأ موزعو الأفلام السينمائية عرض فيلم "الفلوس" من بطولة النجمين المصريين تامر حسني وزينة رضا من الموسم السينمائي الحالي، لموسم إجازة نصف العام مبررين ذلك بخوفهم من فراغ الموسم من النجوم، ما يضمن وجود عمل قوي خلال عطلة رأس السنة الميلادية.

ونقلت وسائل الإعلام عن "حسني" حزنه لتأجيل العرض لأنه كان يتوقّع نجاحاً كبيراً لفيلمه الذي يجسّد فيه شخصية شاب جامعي يُدعى حمزة "ويعاني من البطالة. لكنه حيث يقابل بطلة الأحداث التي تلعب دورها الفنانة زينة_ وتنتمي في أحداث العمل لأسرةٍ ثرية_ تنقلب حياته بسبب علاقته بها. حيث ستجمعهما قصة حب قوية بعدما ينقذها من عدة أزمات.

هذا ويشارك النجمان أحمد السقا ومي عز الدين كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم الذي سينتظره الجمهور في مطلع العام 2020.

