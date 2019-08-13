صفاء سلطان تُطلق أغنيتها الأولى

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""الخليج 365"" من بيروت: طرحت الممثلة السورية صفاء سلطان أغنيتها الأولى عبر قناتها على "YouTube" بعنوان "ما هو عاشق"، من كلمات أحمد درويش، ألحان هيثم الزياد، توزيع طوني سابا، ماسترينغ محمد مقهور واستديو سابا. علماً أنها روجت للأغنية عبر الفيديو الدعائي الذي يحتوي مطلع الأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.