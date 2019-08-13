شكرا لقرائتكم خبر عن رواد "تويتر" يشيدون بدور أحمد داوود وأسرة فيلم "ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أبطال فيلم ولاد رزق 2 العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن أدوراهما ، خلال أحداث فيلم والذى يعرض حالياً في السينمات بمصر والوطن العربي فى عيد الأضحى ، كما أشاد الجميع بالشخصية التى قدمها الفنان أحمد داوود خلال أحداث الفيلم .









من ناحية أخرى حقق فيلم "ولاد رزق 2" عودة أسود الأرض، للنجم أحمد عز إيرادات بلغت 8,401,929 ملايين أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى ، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 20 مليوناً و400 ألف جنيه ، وذلك خلال 4 أيام عرض فى السينمات.

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"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



