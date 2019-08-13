ليالي الصيفية| ياسمين صبري بإطلالة رومانسية ودانا حمدان بفستان أسود على الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا حمدان صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" ظهرت فيها بفستان أسود مفتوح على شاطئ البحر.

منى ممدوح

نشرت الفنانة منى ممدوح صورة لها من إجازتها الصيفية وهي تستمتع بآشعة الشمس في إحدى قرى الساحل الشمالي.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صور لها مع زوجها من رحلتها الصيفية التي تقضيها في بيروت.

ياسمين صبري

ونشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها من إجازتها الصيفية، وظهرت ياسمين بإطلالة رومانسية أمام طاولة مضيئة بنور الشموع.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، من إجازتها الصيفية.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة لها من اجازتها الصيفية التي تقضيها في العاصمة الإنجليزية لندن.

Advertisements

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم صورة لها خلال إجازتها الصيفية التي تقضيها في إحدى المدن الساحلية.

ناردين فرج

نشرت المذيعة والممثلة ناردين فرج، صورة لها خلال إجازتها الصيفية التي تقضيها في الساحل الشمالي، وعلقت عليها: "مصر جميلة".

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في مدينة نافيجلي الإيطالية.

مريم أمين

نشرت الإعلامية مريم أمين صورة لها رفقة عدد من صديقاتها، من إحدى الحفلات بالساحل.

إنجى شرف

نشرت الفنانة إنجى شرف صور لها مع إيهاب توفيق، أثناء تواجدها في إحدى القرى السياحية.

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد، صورة له من إجازته الصيفية، ظهر فيها في سانت تروبيز في فرنسا.

محمد رشاد

نشر الفنان محمد رشاد، صورة له من إجازته الصيفية، ظهر فيها في مدينة دبي الإماراتية.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في إحدى المدن الساحلية.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من إجازتها الصيفية ظهرت فيها على احد الشواطئ.