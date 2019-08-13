محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة شيريهان عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي. ووصفت شريهان محمد صلاح بأنه علم مصري عظيم على خلفية ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019. Advertisements وعلقت شريهان على الصورة: "علم مصري عظيم.. حاجة تشرف، اللهم أحفظه بعينك التي لا تنام ولا تغفل أبداً". وشاركت الفنانة شريهان، متابعيها مؤخرا بعدة صور من حفل عيد ميلاد ابنتها الصغرى تالية القرآن، التي تبلغ من العمر 10 سنوات.

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كانت هذه تفاصيل خبر شريهان تدعو لمحمد صلاح.. وهكذا وصفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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