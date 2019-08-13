مايا شيحة مع ابنها وجلسة تصوير جديدة لمايا دياب .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: مايا دياب نشرالمصور شربل أبو منصور، صورة جديدة للفنانة مايا دياب، من أحدث جلسة تصويرلها، وعلق: " فقط إنها مايا دياب". مي عمر نشرت الفنانة مي عمر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ديانا كرزون نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بمكياج ناعم. عباس أبو الحسن نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية. Advertisements سارة نخلة نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها. مايا شيحة نشرت الفنانة مايا شيحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة بالأبيض والأسود مع ابنها. ماريتا الحلاني نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، بمكياج ناعم. دانييلا رحمة نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أبيض أنيق. نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان أسود قصير. عمرو سلامة نشر المخرج عمرو سلامة، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة له وهو يضحك، وحازت على إعجاب جمهوره.

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