بعد تحقيقه فيلمه أعلى إيراد.. رسالة غامضة من ريهام سعيد لأحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تدوينة تعلق بها على تحقيق أحمد عز أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية من خلال فيلمه "ولاد رزق2"، الذي يعرض خلال موسم عيد الأضحى.

وعلقت ريهام سعيد على الخبر برسالة غامضة، حيث كتبت: " ولا يهمك يا عز".

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وفسر متابعو ريهام الأمر، بأنه رسالة دعم واضحة من ريهام لأحمد عز، بعد مشاجرته مع شقيقة زينة بالساحل الشمالي، وتحويل الأمر لأقسام الشرطة.

وأدلى الفنان أحمد عز بأقواله أمام نيابة العلمين ومقرها برج العرب بالإسكندرية، فى واقعة صفعه على وجهه من شقيقة الفنانة زينة فى أحد الفنادق بالعلمين، ووصل الفنان أحمد عز لمقر نيابة العلمين بمدينة برج العرب بالإسكندرية فى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، وانتهت التحقيقات فى الساعة الثانية، وحقق فيها رئيس النيابة لمدة ساعتين، وإنصرف بعدها عز من سرايا النيابة.

يُذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" – عودة أسود الأرض، للنجم أحمد عز حقق إيرادات بلغت 8,401,929 ملايين أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، ليصبح صاحب أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.