فيديو| أحمد وزينب: "لم نكسب 30 ألف دولار.. وهذه حقيقة إنجابنا بعد 6 أشهر من الزواج"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر "اليوتيوبر" الشهير أحمد حسن، اليوم الإثنين فيديو جديد بعنوان "حرام عليكم كفاية انتقادات بقا"، تجاوزت مدته الـ32 دقيقة، ليرد خلاله وزوجته زينب على الانتقادات التي تعرضا لها خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنا رسميًا اعتذارهما عن الفيديوهات والصور التي قاما بنشرها خلال الفترة الماضية، وأيضا اعتزالهما نشر فيديوهات جديدة، وذلك على خلفية قيام عدد من المحامين بتقديم بلاغات ضدهما للنائب العام، بسبب سوء معاملة طفلتهما ونشر فيديوهات غير لائقة وقاسية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأ الفيديو بلقطات قديمة من حفل خطوبتهما ثم حفل زفافهما ويوم ولادة ابنتهما، وكذا مشاهد من قنوات مختلفة تتحدث عنهما وصولا بظهورهما من غرفتهما بالفندق يتحدثان عن سبب نشر هذا الفيديو الجديد.

وخلال الفيديو رد أحمد حسن وزينب على جميع الانتقادات التي تعرضا لها منذ بداية أزمتهما حتى الاَن.. أخمها:

- أنا وزينب مش عارفين ننام وعمالين نفكر في اللي حصل فينا من أول ما بدأنا.

زينب: بعد ما قعدنا نفكر لاقينا إن الفكرة مش فكرة محتوى فكرة الناس بينتقدونا إحنا كأشخاص.

أحمد حسن: الناس مش عاجبهم إن إحنا اللي نعمل ده.

Advertisements

أحمد حسن: سايبين كل حاجة بتحصل وكل حاجة المفروض تتكلموا فيها ومفيش غير أحمد حسن وزينب عملوا إيه وراحوا فين ليه كل ده.

-أنا وزينب اتجوزنا 3 مرات.. مرة في شهر أكتوبر، ثم فرح على الضيق في شهر نوفمبر، وفرح في شهر 12، وهذا ما تم تصويره، وزينب انجبت في نهاية شهر 7، وابنتنا لم تأت بعد ستة أشهر، وكل ما يتم ترويجه في هذا الصدد كذب وافتراء.

- أحمد: لا أكسب 30 ألف دولار، وأقصى ما ربحته من اليوتيوب شهريا كان 2000 دولار فقط.

- زينب: كل ده عشان واحد بيلاعب بنته وخدناها ونزلنا نطعمها في الصحة ونطلع شهادة ليها زي أي اثنين مش بنعذبها يعني اللي يزعل أنهم بيكلموا في حاجة مش مستاهلة الضجة دي.

- أحمد: أقسم بالله إحنا في قنوات كتير كلمتنا عشان نطلع ونرد على كمية الانتقادات ونتكلم ولكننا رفضنا.

- أحمد حسن: هناك عروض لنا من قنوات أجنبية وفرنسية وعربية ومصرية.