بالصور| حلا شيحة تحتفل بالعيد مع أبنائها في كندا: "لا شيء يساوي الأسرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور جديدة مع أبنائها خلال احتفالها معهم بعيد الأضحي في كندا.

وعلقت حلا على الصور قائلة: "عيد سعيد عليكم كلكم من كندا، قضاء إجازة العيد مع أطفالي لا شيء يضاهي ذلك، لا شيء يساوي الأسرة، بالرغم من بعد المسافات بيننا إلا أننا قريبين جدا، أنهم روحي".

وأكدت الفنانة حلا شيحة طلاقها رسمياً في مايو الماضي، في بعد أن تداولت أنباء انفصالها عن زوجها الكندي.