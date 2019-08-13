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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها تعلن بها عن وصول عدد متابعيها بموقع "إنستجرام" لـ9 مليون متابع.
وكتبت هنا في تعليقها على الصورة: "9 مليون متابع، لا أستطيع أن أوفيكم حقكم من الشكر، لجعلي واحدة من أكثر المشاهير متابعة على إنستجرام في الشرق الأوسط، هذه واحدة من أهم الأسباب التي تشجعني على تقديم المزيد لكم".
وعلق الفنان أحمد فهمي، خطيب هنا الزاهد على الصورة ساخرًا: "إنتي كدا جامدة يعنى؟".
يذكر أن أحمد فهمي يواصل حاليًا تجهيز عش الزوجية بعد أن أعلن مؤخرًا زواجه من هنا الزاهد خلال شهر سبتمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ساخر من أحمد فهمي بعد وصول متابعي خطيبته لـ9 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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