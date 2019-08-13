حقائق عن نجمة بوليود الأكثر جاذبية دراشتي دامي.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثلة التلفزيونية وعارضة أزياء دراشتي دامي Drashti Dhami اسم يكفي لجذب انتباهكم! فشعبيتها لا تقبل المنافسة، تعد دراشتي أحد أكثر الأسماء المحبوبة في صناعة التلفزيون الهندي.

على الرغم من أنها تظهر بكامل جاذبيتها على الشاشة، لكن صورتها الأنيقة والمثيرة، ساعدتها أيضا في التغلب على أمثال نجوم بوليوود الكبار مثل ديبيكا بادكون، كارينا كابور خان من بين آخريات لتصبح المرأة الآسيوية الأكثر جاذبية.

Advertisements

كما احتلت دراشتي المرتبة الثانية في نفس القائمة بعد الأيقونة العالمية بريانكا شوبرا، في عام 2014، كانت ممثلة Ek Tha Raja Ek Thi Rani مدربة للرقص قبل أن تدخل إلى صناعة السينما، وبدأت كعارضة وتلفزيونية وظهرت في الإعلانات التجارية إلى جانب سيف علي خان وباريش راوال وآخرين

بدأت رحلتها التمثيلية بدور طبيبة ثم واصلت مشوار الشهرة مع ظهورها في دور البطولة في المسلسل اليومي Ek Tha Raja Ek Thi بسبب المشاهد الساخنة بين رجا وراني في المسلسل التلفزيوني

إلى جانب أدوارها على الشاشة الصغيرة، عززت دراشتي موقعها وسط الشخصيات البارزة في الصناعة بدرجة كافية للتواجد في قائمة النساء الأكثر جاذبية في آسيا عاماً بعد عام، وغالبًا ما يصوت لها المعجبون في المراكز العشرة الأولى.