شاروخان يحصل على الدكتوراه من جامعة «لا تروب»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

حصل أيقونة بوليوود الممثل الحائز على العديد من الجوائز ، والمنتج وداعية المساواة للمرأة، شاروخان على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة لا تروب في ملبورن، خلال زيارته إلى أستراليا لحضور مهرجان ملبورن للسينما الهندية.

الجامعة الأسترالية منحت خان دكتوراه فخرية في الآداب (honis causa)، تقديراً لجهوده لدعم الأطفال المحرومين ، وتفانيه الثابت في الكفاح من أجل تمكين المرأة من خلال مؤسسة MEER وإنجازاته التي لا مثيل لها في صناعة الترفيه الهندية.

أثناء تلقيه الجائزة، قال خان في خطابه، “لقد واجهت عن كثب السطحية للقيم الاجتماعية التي تضع مظهر المرأة قبل قيمتها الداخلية، أردت تخريب تلك الفكرة - لإيجاد مساحة يمكن فيها تحرير المرأة من هذه الآثار القديمة، يمكن الاحتفال بالمفاهيم والمصدر الحقيقي لجمالها “.

في وقت سابق ، قال خان في بيان إن الاعتراف بمساعيه الإنسانية لأول مرة في أستراليا كان شرفًا عظيمًا، يقول عن ذلك: “أنا فخور بأن أكون في جامعة كبيرة مثل La Trobe التي لها علاقة طويلة الأمد بالثقافة الهندية وسجل حافل في الدفاع عن المساواة للمرأة. أشعر بالفخر حقًا لتلقي هذه الدكتوراه الفخرية وأتمنى مخلصًا شكر La Trobe على اختيار تقدير إنجازاتي بطريقة متواضعة “.