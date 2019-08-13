شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تحتفل بوصول متابعينها لـ 9 مليون.. وأحمد فهمى يرد: انتى كدة جامدة يعنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هنا الزاهد بوصول عدد متابعينها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ونشرت صورة لها أثناء اشارتها بأصابع يدها برقم "9"، وعلقت عليها قائلة، "9 مليون متابع، لا أستطيع أن أوفي حق جمهورى من الشكر، بعد أن اصبحت من أكثر المشاهير متابعة على إنستجرام في الشرق الأوسط، دى خطوة من أهم الأسباب التي تشجعني على تقديم المزيد لكم".

ولم يصمت خطيبها الفنان أحمد فهمى كعادته دون أن يعلق على المنشور الخاص بشريكة حياته ولم يخلو من الكوميديا أبدا بعدم كتب لها، "إنتي كدا جامدة يعنى؟".





اشترك الثنائى فى بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض فى رمضان الماضى تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.