شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم : فيلم "ولاد رزق 2" يواجه منافسة قوية فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان كريم قاسم عن فرحته الكبيرة من تقديم جزء ثان من "ولاد رزق 2" وأن سبب تأخر الجزء الثاني من الفيلم يرجع إلى أن الفيلم طويل وبالتالى أخذ وقتا في التصوير فضلا عن مشاهد الأكشن الكثيرة التي يحتوي عليها الفيلم مشيرا إلي أن أسابيع التصوير كانت كثيره فقد أستغرق تصوير ما يقارب من تسع أسابيع.

أضاف كريم قاسم لـ"الخليج 365"، أن من الممكن تقديم جزء ثالث وجزء رابع من "أولاد رزق".

وأكد أن الفيلم يواجه المنافسة قوية في موسم "عيد الأضحي المبارك" معتبرا أنها منافسة عظيمة للصناعة المصرية والسينمائية متمنيا نجاح جميع الأفلام المشاركة في "عيد الأضحي المبارك "لأن كل هذا النجاح يصب في مصلحة صناعة السينما المصرية مستشهدا بالسينمات العالمية مثل "هوليوود".

Advertisements

وحقق فيلم "ولاد رزق 2" – عودة أسود الأرض، للنجم أحمد عز إيرادات بلغت 8,401,929 ملايين أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى ، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 20 مليوناً و400 ألف جنيه ، وذلك خلال 4 أيام عرض فى السينمات، ومن المتوقع أن تتزايد ايرداته خلال الأيام المقبلة، نظرا للأقبال الكبير على الفيلم ، وسجل "ولاد رزق 2"، ومنذ طرح الفيلم فى شباك التذاكر تتزايد ايراداته يومياً من 3 ملايين جنيه حتى 8 ملايين جنيه.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.