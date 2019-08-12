مايلي سايروس تنفصل عن حبيبها ليام هيمسورث

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

صدمت المغنية والنجمة الأمريكية مايلي سايروس الجميع، يوم السبت 10 أغسطس، وذلك بإعلان خبر انفصالها عن ليام هيمسورث في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أرجعت فيه السبب إلى أن كلاهما يسعى حاليًا إلى التركيز على أنفسهما ومسيرتهما المهنية، وجاء ذلك بعد 7 أشهر فقط من الزواج.

ولكن يبدو أن الخيانة هي السبب وراء انهيار زواج مايلي وليام، بحسب ما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، حيث جاء خبر الانفصال بعدما شوهدت مايلي تقبل المدونة الأمريكية “كايتلين كارتر” يوم الجمعة، أثناء رحلة مع عدة صديقات في بحيرة “كومو” الإيطالية.

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والجدير بالذكر أن “كايتلين” هي الزوجة السابقة لـ “برودي جينر” شقيق فتيات آل جينر، وتأتي صورها مع مايلي بعد انفصالها مؤخرًا عن برودي بعد زواج دام عام.

ويأتي هذا الخبر الصادم أيضًا بعدما نشرت مايلي مؤخرًا صورة لها دون خاتم الزواج، مما لفت انتباه المعجبين وأثار حيرتهم.

وأكد متحدث باسم النجمة العالمية للصحافة قائلا : اتفق مايلي وليام على الانفصال حاليًا، إذ قررا أن هذا هو الأفضل لهما للتركيز على أنفسهما وعملهما، فالأشخاص دائمًا ما يتغيرون في العلاقات كأفراد.