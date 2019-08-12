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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أصيبت عارضة الأزياء الأمريكية الجميلة جيما داوني، بضرر بالغ في كاحل قدميها، بسبب انتعالها زوجا من الأحذية بكعب عال ارتدته إلى لقاء لها، وكادت الإصابة أن تودي ببتر قدمها.
صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، لاحظت تورم قدمها وهي في طريقها إلى محطة القطار، وأحست بألم في كعبها، ثم لاحظت تورم في كاحلها، الذي انتشر بسرعة، وأسرعت إلى الطبيب، لكنه قال لها إنه لا داعي للقلق فليس هناك من شيء خطير.
جيما في اليوم التالي استيقظت في حالة فزع وتعرضت للتقيؤ وارتفاع بدرجة الحرارة وسرعة في ضربات القلب.. وعادت للمستشفى ثانية ليكتشف الأطباء معاناتها من تعفن الدم، وبقيت في المستشفى لمدة يومين، ولاحظ الأطباء أنها لو انتظرت يومين لكان عليهم بتر قدمها.
الأطباء قالوا: إن عليها العلاج لمدة ثلاثة أشهر، وعلقت داوني قائلة: إن الورم وصل حتى ركبتها والوجع كان لا يحتمل، حتى وقعت على الأرض لأني لم أعد أستطيع الوقوف.
تقرير الفريق الطبي أفاد بأن شفاءها سيتستغرق 3 أشهر، وكشف أيضاً أن داوني اشترت الحذاء من متجر للملابس المستعملة.
كانت هذه تفاصيل خبر عارضة الأزياء الجميلة جيما داوني تنجو من بتر قدمها بسبب حذاء مستعمل.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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