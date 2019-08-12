شيرين عبدالوهاب تعتذر لأحمد السعدني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتذرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب للفنان أحمد السعدني، والذي يمر حاليا بظروف صعبة بعد وفاة طليقته وأم أولاده.

شيرين كتبت عبر حسابها على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده. أنا آسفة إني مش جنبك في الظروف دي.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك».

Advertisements

كانت أمل سليمان، طليقة أحمد السعدني، وأم أولاده ياسين وعبد الله، قد رحلت عن عالمنا الجمعة 9 أغسطس بعد تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وشيعت أسرة الراحلة، جثمانها من مسجد سعاد كفافي، ظهر أمس السبت.

واعترف أحمد السعدني من خلال رسالة طويلة عبر حسابه الخاص أنه نادم لأنه لم يعيد طليقته لذمته قبل وفاتها، حيث أنه أجل هذه لخطوة، حتى يكون قادرا على تحمل المسئولية.

السعدني الصغير وصف طليقته الراحلة بأنها حب حياته، ونصح كل شاب أن يتحمل المسئولية، وألا يؤجل أي قرار حتى لا يسبقه الموت لمن يحبه.