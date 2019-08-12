المنتج تامر مرسي يخضع لعملية جراحية بلندن

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أجرى المنتج المصري تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عملية جراحية عاجلة أثناء تواجده في لندن.

المنتج المصري خضع لجراحة في عينه بعد تعرضه لقطع في شبكية العين اليسرى نتيجة لبذل مجهول كبير وإرهاق شديد، حسبما أكد التشخيص الطبي.

ويتواجد المنتج هناك برفقة عائلته وزوجته الفنان نسرين إمام، ومن المقرر أن يقضي فترة نقاهة بعد إجراء الجراحة، يعود بعدها للقاهرة لاستئناف أعماله.

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ونشرت الفنانة نسرين إمام صورة لزوجها وهو على سرير المرض من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت عليها وكتبت: «ألف سلامة عليك يا قلبي».

الصورة علق عليها عدد من الجمهور، وأيضا عدد من الفنانين الذين تمنوا الشفاء العاجل للمنتج المصري.

تامر مرسي متزوج من الفنانة نسرين إمام منذ سنوات، ونجب منها ابنه سليم، واعتزلت نسرين الزواج بعد زواجها منه، وانفصلت عنه منذ سنوات، ولكنها أعلنت عودتها له مرة أخرى.

تامر مرسي هو منتج معظم مسلسلات النان عادل إمام، وعام 2019 أنتج: «طلقة حظ، هوجان، ابن أصول، بدل الحدوتة تلاتة، هوجان»، وغيرها.